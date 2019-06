Die 499. Auflage der Annaberger Kät ist am Freitag auf der eigens "Kätplatz" benannten Fläche am Rand der Erzgebirgsstadt eröffnet worden. Das Volksfest, nach dem Kamenzer Forstfest das zweitälteste in Sachsen, lockt jährlich hunderttausende Besucher nach Annaberg-Buchholz. In diesem Jahr sorgen mehr als einhundert Schausteller und Fahrgeschäfte für Spaß und Spannung. Außerdem laden zahlreiche Partys zum Feiern ein. Die Kät hat bis zum 30. Juni geöffnet.