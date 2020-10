Bereits zum vierten Mal in Folge sucht der Erzgebirgsverein gemeinsamen mit der Tageszeitung "Freie Presse" nach dem populärsten Erzgebirgischen Wort des Jahres. Einheimische Personen und Gäste der erzgebirgischen Region werden im Frühjahr dazu aufgefordert, ihre Vorschläge einzureichen. Dabei gibt es stets ein vorgegebenes Thema. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Freizeit und Hobby. Knapp 200 Wörter wurden eingereicht und brachten somit die Jury vor die Wahl der Qual. In den Jahren zuvor siegten die Begriffe "kaabsch" für mäkelig, "Sperrguschn" für neugierige Person und "Lorks" für schlechte Ware oder Ausschuss.