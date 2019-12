Es war an dem Abend kein Einzelfall, wie die Polizei mitteilte. Demnach haben sich zwei Journalisten an die Beamten gewandt, da sie bedrängt wurden. Die Beiden wurde durch die Beamten vor Ort geschützt und am Ende der Kundgebung zu ihrem Auto begleitet. Nach Angaben der Polizei hatten sich rund 2.200 Teilnehmer auf dem Altmarkt von Aue versammelt. In der Menge waren Plakate der rechten Bürgervereinigung Pro Chemnitz und der rechtsextremen Partei "Der Dritte Weg" zu sehen.