Abgesehen von den kuriosen Ausnahmen tanzen die Eltern in Aue-Bad Schlema aber nicht aus der Reihe. Bei Mädchen wurden die Namen Mia, Ella und Lena am häufigsten gewählt. Bei den Jungen liegen die Namen Henry, Felix und Karl ganz weit vorne. Einige Namen seien jedoch völlig aus den Vornamensstatistiken verschwunden. Der Name „Kevin" beispielsweise, der noch vor 15 Jahren zu den am häufigsten gewählten Vornamen bei den Jungen gehörte, wurde in den letzten Jahren nicht mehr vergeben.