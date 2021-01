Das Team von Uwe Rösler gewann am Sonnabend in der 2. Fußball-Bundesliga beim heimstarken FC Erzgebirge Aue das siebte Spiel in Serie ohne Niederlage. Dawid Kownacki (24. Minute) erzielte auf verschneitem Rasen im Erzgebirgsstadion die Führung. In der zweiten Halbzeit erzielten Kenan Karaman (82.) und Thomas Pledl (89.) zwei weitere Treffer zum 0:3-Endstand. Damit schiebt sich Fortuna auf Rang drei der Tabelle vor.