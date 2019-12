Die Kirche reagiert mit dem Friedensgebet auf eine am Abend geplante Kundgebung, zu der unter anderem ein NPD-Stadtrat aufgerufen hat. Martin Kohlmann von der rechten Bürgervereinigung Pro Chemnitz ist unter anderen als Redner angekündigt. Die Vereinigung hat ihre Anhänger zur Fahrt nach Aue aufgerufen. Die AfD Sachsen hat ihre Mitglieder dagegen aufgefordert, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. Linke Medienvertreter würden nur darauf warten, "möglichst viele Fotos von AfD-Mitgliedern 'Seit an Seit' mit der NPD produzieren zu können, um so die Mär von der 'Nazipartei' verbreiten zu können", teilte AfD-Landesvorsitzender Jörg Urban mit. Urban sprach von einer "Honigfalle", die NPD sei vom Verfassungsschutz durchsetzt. Laut Erzgebirgskreis sind für die Demonstration bis zu 1.000 Teilnehmer angekündigt. Die Polizei sichert die Veranstaltung mit einem Großaufgebot ab, unter anderem sind Wasserwerfer im Einsatz.