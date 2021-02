Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat am Sonnabend sein Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel mit 1:0 verloren. Aue unterlag Kiel durch einen Foulelfmeter in der 81. Spielminute. In den vergangenen drei Wochen hatte Aue den Aufstiegskandidaten HSV (3:3) und VfL Bochum (1:0) Punkte abgeknöpft. Kiel verbesserte sich mit dem Sieg auf Tabellenplatz zwei, Aue bleibt auf dem neunten Rang.