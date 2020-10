Erzgebirge Aue hätte am Mittwoch mit einem Sieg beim Hamburger SV die Tabellenspitze der zweiten Bundesliga erobern können. Die Veilchen verloren das Nachholspiel beim HSV aber klar mit 0:3. Nach einer offensiv viel zu harmlosen ersten Hälfte hatte Hamburg die Partie auch in der zweiten Halbzeit im Griff. Der einziger Auer Torschuss von Calogero Rizzuto in der 74. Minute brachte keine Gefahr.