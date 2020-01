Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat im ersten Spiel nach der Winterpause einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim SV Wehen Wiesbaden unterlag die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Dienstagabend mit 0:1 (0:1). Paterson Chato erzielte in der 14. Minute den einzigen Treffer der Partie. In der Schlussphase mussten die Gastgeber nach der Gelb-Roten Karte für Sebastian Mrowca (68./wiederholtes Foul) in Unterzahl spielen.