Der FC Erzgebirge Aue hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine zweite Heim-Niederlage der Saison kassiert. Aue war super in die Partie gestartet, zur Halbzeit stand es 1:1. Schließlich unterlag das Team von Dirk Schuster am Dienstag Darmstadt 98 und verpasste damit den Sprung über die erhofften 40 Punkte. Damit hätten die Auer ihren Klassenerhalt sichern können.