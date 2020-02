Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Erzgebirge Aue beim VfB Stuttgart 0:3 verloren. Die Tore für die Schwaben schossen zweimal Didavi und Gomez. Die Auer bleiben damit im neuen Jahr in der Liga noch ohne Sieg und im dritten Spiel in Folge ohne Torerfolg. In der Tabelle bleiben die Veilchen aber vorerst auf Platz sechs.