Am Waldrand bei Bockau betreibt der Forstbezirk Eibenstock ein eigenes Imkerei-Projekt. Unter Leitung von Forstwirtschaftsmeister Detlef Wendler lernen angehende Forstwirte an zwei Lehrbienenständen alles über den Umgang mit Bienen. Wendler, selbst überzeugter Imker, betreut das Projekt seit 2012. In diesem Jahr ist er beim Blick in die Bienenstöcke zufrieden. "Wir heben den Honigraum ab und schauen dann, ob Eier da sind oder Maden und ob die Brut da ist." Aus den Ablegern, also den Völkern vom vergangenen Jahr, seien bereits starke Völker geworden.