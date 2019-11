Nach dem Umkleiden kam es laut Polizei erneut zu einem Disput zwischen zwei bereits vorher Beteiligten. In der Folge gerieten mehrere Personen in Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Alarmierte Beamte trafen vor Ort schließlich drei Jugendliche zwischen 17 und 19 Jahren an, die leichte Verletzungen erlitten hatten. Zudem wurden drei weitere Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren festgestellt, die in den Vorfall involviert waren.