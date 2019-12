Einige Strophen des späteren Steigerliedes sind bereits 1531 im Zwickauer Liederbuch "Bergreihen" zu finden. Als ganzes Lied wurde es in einer Schneeberger Festschrift 1678 anlässlich des Besuches von Kurfürst Johann Georg in der Bergstadt veröffentlicht. Als eigenständiges Werk ist das Steigerlied erst um 1700 im Freiberger "Bergliederbüchlein" veröffentlicht.



Wahrscheinlich haben die erzgebirgischen Bergleute selbst für die große Verbreitung des Steigerliedes gesorgt. Bergmusikanten zogen seinerzeit durchs Land und sorgten dafür, dass Bergleute in anderen Landesteilen das Lied kennenlernten.



Heute wird das Steigerlied in den anderen Bergbauregionen Deutschlands, wie dem Ruhrgebiet, gesungen. Im Saarland gilt es sogar als inoffizielle Landeshymne. In der Neuzeit hat es das Lied auch in die Fußballstadien geschafft. Beim FC Erzgebirge Aue wird es ebenso gesungen wie beim FC Schalke 04 oder Rot-Weiss-Essen.

Auf "auf Schalke" singt man das Steigerlied. Bildrechte: PICTURE POINT