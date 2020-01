Bildrechte: Stadt Annaberg-Buchholz, Matthias Förster

Annaberger Kät Die Annaberger Kät ist nach Veranstalterangaben das größte Volksfest seiner Art in Sachsen. Die Wurzeln der Veranstaltung liegen im 16. Jahrhundert. Im Oktober 1519 wurde der Annaberger Gottesacker mit Zustimmung von Papst Leo X. mit heiliger Erde vom Campo Santo in Rom geweiht. Das lockte in den Folgejahren zahlreiche Wallfahrer in die Erzgebirgsstadt.



Dieses Jahr findet die Kät vom 12. bis 21. Juni statt. Das Motto lautet "Höher - schneller - weiter".