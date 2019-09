Im erzgebirgischen Carlsfeld ist in der Nacht zu Mittwoch ein Auto mit einem Wasserbüffel zusammengestoßen. Die Herde hatte gerade in Höhe eines Loipenparkplatzes die Straßenseite gewechselt, als der Pkw gegen einen Büffel fuhr. Im Polizeibericht liest sich das Fazit so: "Weder dem 50-jährigen Fahrer des Autos, noch dem Wasserbüffel ist etwas passiert."