Seit Januar 2020 ist auch Bäckermeister Pierre Kittel in Schwarzenberg durch das sogenannte Kassengesetz verpflichtet, für jedes verkaufte Brötchen oder jedes Stück Kuchen einen Kassenbeleg auszustellen. Eine sinnlose Papierflut, wie er und viele andere Einzelhändler meinen. Aber Kittel hat eine Lösung dafür gefunden: die Kassen in seinen vier Filialen hat er so umgerüstet, dass die Kunden auf Wunsch auf einem Display einen QR-Code mit dem Smartphone scannen können und in dem Fall die Ausgabe von Kassenzetteln entfällt. Die Umrüstung hat ihn pro Kasse etwa 800 Euro gekostet. Das Gesetz sieht diese Lösung ausdrücklich vor.