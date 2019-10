Das Bergarbeiterkrankenhaus in Schneeberg (BAK) soll zu einem Ambulanzzentrum umgestaltet werden. Das bedeutet, dass es in dem fast 100 Jahre alte Krankenhaus zukünftig keine klassische stationäre Versorgung mehr geben wird. Das BAK will sich vielmehr auf die ambulante Behandlung von Patienten konzentrieren. Vorgesehen sind eine ambulante Basisversorgung mit Notfallkomponente und einer ambulanten Spitzenversorgung. Außerdem sollen künftig wesentliche Teile der Stationsbereiche für die Altenpflege genutzt werden. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers ist es immer schwieriger, ein solches Krankenhaus wie das BAK wirtschaftlich zu betreiben. Dafür sei die Auslastung zu gering und die Konkurrenz im Umkreis zu groß. Deshalb habe man sich zu der Neuorientierung entschlossen.