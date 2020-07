Am Freitagmittag ist ein Bauarbeiter bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in Aue-Bad Schlema bis zur Brust verschüttet worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN auf Anfrage mitteilte, wurde der Mann verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Reporterangaben sicherte die Feuerwehr Aue die Unfallstelle mit Abstützmaterial, während der Rettungsdienst den Verletzten zunächst stabilisierte. Die Gartenstraße in Aue-Bad Schlema war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Zur Unfallursache ermitteln nun die Polizei und die Landesdirektion Arbeitsschutz.