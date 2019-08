In Annaberg-Buchholz öffnet am Dienstag eine neue Ausbildungsstätte für Grundschullehrer. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz begrüßt die künftigen Grundschullehrer, die nun in der Nähe ihrer Schule auch ausgebildet werden. Nach Angaben des Ministeriums ist die neue Ausbildungsstätte Teil der Initiative der Landesregierung, junge Lehrerabsolventen in ländliche Regionen von Sachsen zu locken.

In der Lehrerausbildungsstätte werden zunächst 25 Referendare in zwei Kursen auf den Schuldienst vorbereitet. An einem Tag der Woche arbeiten sie an der Ausbildungsstätte, die restlichen vier Tage unterrichten sie an Schulen in der Region.