20.03.2020 | 18:02 Uhr Behindertenwerkstatt in Schneeberg muss voerst schließen

In Sachsen arbeiten gut 17.000 Menschen in Behindertenwerkstätten. Sie leisten notwendige Arbeit für die Wirtschaft, benötigen aber besondere Zuwendung und Betreuung. Die Einrichtung in Schneeberg muss vorerst schließen.