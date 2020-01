Im erzgebirgischen Bärenstein findet am Mittwochabend ein Benefizkonzert statt. Dabei sollen Spenden für die Opfer der Brandes in einem Behindertenheim in der tschechischen Nachbargemeinde Vejprty (Weipert) gesammelt werden.

Gedenken an Opfer, Spenden für Wiederaufbau

Die Kirchgemeinde von Bärenstein will mit dem Solidaritätskonzert in der Erlöserkirche der Opfer des Brandunglücks im benachbarten Weipert gedenken. Auf dem Programm steht Musik für Orgel, Trompete und Flöte. Außerdem hat die Kirchgemeinde zu Spenden aufgerufen. Mit dem Geld soll der Wiederaufbau des ausgebrannten Behindertenheims in der tschechischen Nachbargemeinde unterstützt werden.

In der Einrichtung in Weipert war am 19. Januar aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Acht Heimbewohner starben und mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

