Bei einem Benefinzkonzert in der Kirche von Bärenstein für das durch einen Brand schwer beschädigte Pflegeheim in der tschechischen Nachbargemeinde Vejprty (Weipert) sind 3.390 Euro und 300 Kronen zusammengekommen. Die werde man in vollem Umfang an die Pflegeeinrichtung in Veipert weitergeben, teilte Pfarrer Kenny Mehnert mit. "Das war relativ zeitnah alles und wir waren froh, dass wir alles gut über die Bühne bekommen haben und, dass sich Musiker gefunden haben", so Mehnert.