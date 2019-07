Zu einem Bergrettungseinsatz ist die Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz am Dienstag gerufen worden. Unter Tage hat ein Bagger nach ersten Angaben der Rettungskräfte den Arm eines Bergmanns eingeklemmt. Seit mehreren Monaten arbeiten Mitarbeiter der Bergsicherung Schneeberg dort daran, einen alten Stollen am Klosterberg zu sichern. Wie Feuerwehrsprecher Paul Reuter berichtet, hatten Bergmänner der Bergsicherung den Verletzten aus seiner misslichen Lage befreien können, noch bevor erste Rettungskräfte in der Tiefe eintrafen. Der Bergmann wurde in einer Korbtrage ans Tageslicht gebracht und nach Erstversorgung durch den Notarzt mit schweren Armverletzungen in ein Krankenhaus.