Mit der großen Bergparade in Annaberg- Buchholz endet am heutigen Sonntag die vorweihnachtliche Saison der bergmännischen Aufzüge im Erzgebirge. Traditionell zieht die große Abschlussbergparade am 4. Advent durch die Altstadt von Annaberg-Buchholz. Auch in diesem Jahr werden wieder zehntausende Besucher erwartet.



Etwa 1.200 Uniformträger und 375 Bergmusiker aus ganz Sachsen und anderen Bergbauregionen der Bundesrepublik ziehen am Nachmittag durch die Straßen der Bergstadt. Die Gäste kommen aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hessen und aus der angrenzenden Tschechischen Republik. Damit ist dieser Aufzug durch die weihnachtlich geschmückte Stadt auch der größte der diesjährigen Saison. Den Abschluss der Parade bildet traditionell ein großes Bergkonzert vor der Silhouette angestrahlten St. Annen-Kirche.