In Schneeberg wird am Montag der 523. Bergstreittag gefeiert. Dazu gibt es traditionell zahlreiche Aktionen wie Bergwerksführungen, Schauhandwerk und Musik. Höhepunkt sind am Abend die große Bergparade sowie der Berggottesdienst und das Abschlusskonzert auf dem Markt. Zudem will das ZDF die Kulisse nutzen, um weitere Aufnahmen für einen neuen Erzgebirgskrimi zu drehen. Mit dem Bergstreittag wird an den Lohnkampf der Schneeberger Bergleute von 1496 erinnert.