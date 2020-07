Der traditionelle Bergstreittag in Schneeberg findet in diesem Jahr mit kleinerem Programm statt. So ist der Gottesdienst in der St. Wolfgang Kirche mit weniger Musikern und ohne Publikum geplant. Und auch das Markttreiben findet in diesem Jahr nicht statt. Angebote gibt es aber trotzdem reichlich, sagt Bürgermeister Ingo Seifert MDR SACHSEN. So werde es Stadtführungen geben zu verschiedenen Themenschwerpunkten geben.