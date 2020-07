Gut ein halbes Jahr nach einer Messerattacke an Heiligabend in einer Kirchgemeinde in Aue-Bad Schlema ist der jugendliche Haupttäter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Wie das Landgericht Chemnitz am Mittwoch mitteilte, verhängte die Jugendstrafkammer gegen den 17-jährigen Syrer wegen gefährlicher Körperverletzung eine Jugendstrafe von einem Jahr. Dessen Vater wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt, die durch die Untersuchungshaft abgegolten ist. Ein dritter Angeklagter aus dem Libanon wurde freigesprochen.