Am Pöhlberg bei Annaberg-Buchholz ist am Freitag eine neue Attraktion für BMX- und Mountainbiker eröffnet worden. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Dirt-Bike-Park. Das 1.700 Quadratmeter große Gelände mit zahlreichen Rampen und Abfahrten soll ein neuer Anziehungspunkt für die Bikerszene werden. Junge Mountainbiker und Radexperten hatten die Anlage mit geplant und gestaltet. Sie konnten selbst mit entscheiden, welche Hügel und Rampen an welcher Stelle platziert werden.