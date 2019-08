Das sächsische Umweltministerium will Birkhühner im sächsischen Erzgebirge besser schützen. Um die Lebensräume der Tiere zu sichern, hat Umweltminister Thomas Schmidt am Donnerstag ein Artenschutzprogramm gestartet. Das Birkhuhn habe im Erzgebirge einen Lebensraum gefunden, weil es dem Wald durch den sauren Regen schlecht ging. Mittlerweile ginge es dem Wald jedoch besser und das Birkhuhn habe weniger Platz, so der CDU-Politiker.

Auf Drängen verschiedener Umweltschutzvereine war der Artenschutz des Birkhuhns am 2. November 2018 Thema im Umweltausschuss des Sächsischen Landtags. Die Vereine forderten die Umsetzung eines Artenhilfsprogramms, um das Tier in Sachsen vor dem Aussterben zu bewahren. Noch beherbergten die Kammlagen des Erzgebirges das mit Abstand größte Vorkommen an Birkhühnern außerhalb der Alpen, hieß es vom Naturschutzbund. Anfang der 1990er-Jahre seien in Sachsen mehr als 200 Birkhühner in verschiedenen Gebieten heimisch gewesen.