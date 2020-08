Alles begann vor 17 Jahren, als Ronny Werner zu seiner Lebensgefährtin in die alten Bundesländer pendelte. Auf dem Weg zu ihr fuhr er im sächsischen Oberlungwitz an einer Weide mit Bisons vorbei. Und war Feuer und Flamme für die Tiere. "Die haben mir so gefallen, eben so ruhig, aber auch kraftvoll", erzählt Werner. "Mal was Außergewöhnliches."