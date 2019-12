Nach einem Hausbrand in Annaberg-Buchholz ist ein Toter gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, soll eine rechtsmedizinische Untersuchung klären, wer der Tote ist. Es werde aber davon ausgegangen, dass es sich um einen Hausbewohner handelt. Ein zweiter 55 Jahre alter Bewohner des Hauses wurde gerettet und kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war am Freitagabend in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Nach Angaben der Feuerwehr Annaberg-Buchholz waren 72 Feuerwehrleute im Einsatz.