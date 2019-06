Alberoda: Verletzte bei Brand und Evakuierung einer Asylunterkunft

Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Lößnitz sind am Montagnachmittag zu einem Brand in einer Asylunterkunft in Aue-Alberoda gerufen worden. Dort stand ein Zimmer in Flammen. Das Haus musste nach Informationen eines Reporters vorübergehend geräumt werden. Sechs Menschen erlitten Verletzungen.