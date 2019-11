In Annaberg-Buchholz hat erneut ein Auto gebrannt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend. Betroffen war ein Kleinwagen, der im Wohngebiet Adam Ries stand. Wie die Polizei mitteilte, brannte an dem Auto das rechte Vorderrad. Offenbar steckt Brandstiftung dahinter. Bereits seit Monaten gehen in Annaberg-Buchholz und Umgebung immer wieder Fahrzeuge in Flammen auf. Erst Anfang November waren drei Autos des Winterstein-Theaters mutwillig in Brand gesteckt worden.