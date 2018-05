In Schneeberg ist am Mittwoch der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrannt. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurde der Brand gegen 14:30 Uhr gemeldet. Ursache ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Blitzschlag. Über das Erzgebirge war am Nachmittag ein heftiges Gewitter gezogen. Der Schaden wird laut Polizei auf 230.000 Euro beziffert.



Reporterangaben zufolge rückten die Feuerwehren aus Schneeberg, Aue, Bad Schlema, Kirchberg und Zschorlau nach Schneeberg aus. Die Flammen wurden sowohl über einen sogenannten Innenangriff als auch über zwei Drehleitern bekämpft. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren versuchten Nachbarn, mit Feuerlöscher und Gartenschlauch den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Familie kann vorerst nicht in ihr Haus zurück. Sie kam zunächst bei Bekannten unter.