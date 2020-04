Bei einem Brand in Voigtsdorf im Landkreis Mittelsachsen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. In einem Einfamilienhaus war gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen Feuer ausgebrochen. Als die örtlichen Feuerwehren anrückten, stand nach deren Angaben das Haus bereits voll in Flammen. Die Kameraden konnten eine Frau aus dem Feuer retten. Sie kam mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik. Ein Mann wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Einfamilienhaus brannte fast vollständig ab.