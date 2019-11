In Annaberg-Buchholz sind in der Nacht zum Dienstag drei Fahrzeuge komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Transporter und zwei kleinere Nutzfahrzeuge auf einem Firmengelände in Flammen aufgegangen. Das Feuer habe außerdem einen in der Nähe geparkten Laster beschädigt. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Transporter verhindern. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.