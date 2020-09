In Lauter-Bernsbach ist die Feuerwehr in der Nacht zu Montag zu einer brennenden Gartenlaube ausgerückt. Das Häuschen in der Heinrich-Heine-Straße stand vollständig in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, dauerten die Löscharbeiten bis in die Morgenstunden an. Das Gartenhaus war nicht mehr zu retten und brannte nahezu vollständig aus. Zwei Autos, die sich im unmittelbaren Brandumfeld befanden, wurden ebenfalls beschädigt.