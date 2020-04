Die Feuerwehren von Aue und Alberoda sind in der Nacht zum Mittwoch zu einer lichterloh brennenden Gartenlaube gerufen worden. Wie ein Reporter berichtet, hatte ein Wachmann gegen 1 Uhr die Flammen aus der Ferne gesehen. Bei Ankunft der Feuerwehr stand die Laube bereits komplett in Flammen.



Die Löschwasserversorgung musste unter zwei Bahngleisen hindurch verlegt werden. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Wie es zu dem Brand der Laube in einer Kleingartenanlage kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.