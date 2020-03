In Annaberg-Buchholz hat am Dienstag der Holzschuppen einer Grundschule gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Feuer in dem Schuppen schnell gelöscht werden. Eine Gefahr für das Schulgebäude habe nicht bestanden. Personen wurden nicht verletzt. Mehrere Feuerwehren waren an dem Einsatz beteiligt.