Als offenes Feuer gelten beispielsweise Glut von Zigaretten und Flammen von Streichhölzern oder Kerzen. Der Brand war am frühen Sonntagmorgen in einem Kulturraum des Behindertenheims im Erzgebirge an der deutschen Grenze ausgebrochen und zerstörte insgesamt drei Zimmer. Die acht Opfer - geistig und mehrfach behinderte Menschen - seien an einer Rauchgasvergiftung gestorben, hieß es. Rund zwei Dutzend Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Zum Unglückszeitpunkt waren drei Pädagogen in dem Haus.



Berichten zufolge war die Einrichtung nur in Toiletten mit Feuermeldern ausgestattet. Die Retter wurden auch von den Johannitern aus Annaberg-Buchholz unterstützt. Weipert grenzt direkt an die deutsche Gemeinde Bärenstein.