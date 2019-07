Ein Großbrand hat in Schlettau im Erzgebirge Teile eines Landwirtschaftsbetriebes vernichtet. Nach Polizeiangaben war das Feuer am Sonntag gegen 2 Uhr auf dem Vierseithof in der Nähe von Annaberg-Buchholz ausgebrochen. Eine Scheune und ein Stall brannten komplett nieder. Eine weitere Scheune und ein Mehrfamilienhaus wurden beschädigt. Verletzte gab es nicht. Allerdings verendeten mehrere Nutztiere, darunter Geflügel und Schweine. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an.