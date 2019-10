In der Nacht zum Mittwoch sind mehrere Feuerwehren zu einem Wohnungsbrand nach Zschorlau im Erzgebirge gerufen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war in einer Zwischendecke ein Feuer ausgebrochen. Da ein Rauchmelder ausgelöst wurde, konnten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Vermutlich hat ein technischer Defekt an einer Elektroanlage den Brand ausgelöst. Nach rund ein Stunde war den Feuerwehrleuten aus Aue, Burkhardtsgrün und Zschorlau gelungen, das Feuer zu löschen. Die Höhe des Schaden muss noch ermittelt werden.