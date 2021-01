Dabei backt Geißler aber längst nicht jeden Tag. "Das passiert eher phasenweise", erzählt er. Wenn er an einem neuen Projekt oder Buch arbeite, backe er dann etwa 30 bis 40 Brote hintereinander und friert sie ein. "95 Prozent der Brote nehmen beim Einfrieren keinen Schaden", so Geißler. "Manche schmecken nach dem Einfrieren sogar noch besser. Warum das so ist, habe ich aber noch nicht herausgefunden."