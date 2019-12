Als einziger Sachse wird der Mathematiker Rainer Gebhardt am Mittwoch in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mit dem Orden wird er für seinen herausragenden Einsatz im Bildungsbereich geehrt. Gebhardt ist Gründer und Vorsitzender des Adam-Ries-Bundes. In dieser Funktion hat er das Adam-Ries-Museum in Annaberg-Buchholz zu einem kulturellen Bildungs- und Lernort entwickelt. Darüber hinaus organisiert der Adam-Ries-Bund international beachtete Forschungskolloquien zur Mathematik der Frühen Neuzeit und richtet den Adam-Ries-Wettbewerb für Schüler aus.