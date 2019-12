Mehrstündige Vollsperrung auf der S271: Zwischen Tellerhäuser und Oberwiesenthal hatten Rettungskräfte am ersten Weihnachtsfeiertag alle Hände voll zu tun.



Grund dafür war ein Reisebus, der von der winterlichen Fahrbahn abkam und in den Seitengraben zu rutschen drohte. Die meist älteren Fahrgäste mussten aus dem Bus gebracht werden, weil das hintere Rad schon im Seitenstreifen eingesunken war und das vordere Rad in der Luft hing. Die Fahrgäste wurden von zufällig noch vor der Vollsperrung vorbeifahrenden Fahrern mit ihren privaten Pkws bis nach Oberwiesenthal gebracht. Ein Bergedienst befreite nach mehr als vier Stunden den Bus aus der misslichen Lage. Gegen 20:30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.