CFC-Notvorstand mit Vorwürfen gegen Insolvenzverwalter

Der Notvorstand des Chemnitzer FC hat schwere Vorwürfe gegen Insolvenzverwalter Klaus Siemon erhoben. Die Ermittlungen zur umstrittenen Trauerfeier im März hätten ergeben, dass der Insolvenzverwalter in die Entscheidung über die mögliche Durchführung und den Inhalt der Trauerbekundung bereits am Morgen des Spieltages eingebunden gewesen sei, heißt es in der Erklärung. So habe er den Trauertext vorab übersandt bekommen, diesen selbst redaktionell bearbeitet und zurückgeschickt. Klaus Siemon hatte im März jede Verantwortung zurückgewiesen.