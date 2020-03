Auch in Tschechien gibt es immer mehr Corona-Erkrankte. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg am Sonntag auf 1.047 Fälle. Die Regierung will daher die strikten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung verlängern. Die Bürger müssen zudem in der Öffentlichkeit eine Mund- und Nasenbedeckung tragen, Schulen und die meisten Geschäfte sind geschlossen.