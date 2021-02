Die Stadt Annaberg-Buchholz hat einen Online-Marktplatz für ortsansässige Händler ins Leben gerufen. Das Citymanagement will mit dem digitalen Angebot nach eigenen Angaben die lokalen Gewerbetreibenden und Unternehmen unterstützen. Die vom Lockdown in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedrohten Unternehmen sollen so von ihren Kunden gezielt gefunden werden und besser durch die coronabedingte Krise kommen. Die Webseite www.annaberg-buchholz.market ist am Montag ans Netz gegangen.

Oberbürgermeister sieht Potential im Online-Marktplatz

Der Online-Marktplatz soll dem innerstädtischen Handel helfen, unabhängig von den aktuellen Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie zu kommen, sagt der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz, Rolf Schmidt. "Die Möglichkeiten gerade der inhabergeführten Geschäfte in puncto Digitalisierung sind oft begrenzt. Wir bieten mit dieser Plattform die Möglichkeit, dass sich jeder beteiligen kann." Er glaube, dass Händler, Gastronomen und Hoteliers in dieser Pandemie am meisten gebeutelt seien.

Die Plattform ist für uns ein kleiner Baustein bei der Hilfe. Rolf Schmidt Oberbürgermeister Annaberg-Buchholz

Kunden sollen regionale Angebote leichter finden

Auf der Seite finden sich Links zu den Homepages der regionalen Anbieter, die aber auch Sonderangebote oder Speisekarten online stellen können. Die Präsentation auf der Plattform ist für die Händler kostenfrei. Bislang haben sich mehr als 60 Teilnehmer registriert. Die Anbieter pflegen ihre Profile auf der Seite selbst und sollen damit schnell und unkompliziert ihre aktuellen Angebote online veröffentlichen können. Damit will sich die Seite von den großen Online-Plattformen abheben.

Geschäft voller Schuhe - keine Kunden

Jürgen Thiele, Schuhhändler in der Annaberger Innenstadt, hat die Regale seines Geschäfts prall gefüllt mit Winterschuhen, die niemand kaufen kann. "Es ist eine Katastrophe. Heute hätten wir öffnen sollen. Das wäre genau der Zeitpunkt gewesen, an dem wir noch Winterschuhe verkaufen könnten." Doch die Schließung sei auf unbestimmte Zeit verlängert. Er wisse nicht, ob er am 7. März öffnen könne oder zu Ostern.

Es läuft ja zur Zeit auch ein Wettbewerb um Verlängerungsstrategien. Jürgen Thiele Schuhändler Annaberg-Buchholz

Er sei auch auf dem virtuellen Marktplatz der Stadt vertreten und fände die Idee grundsätzlich gut, sagt Thiele. "Es wird ein bisschen was gehen. Aber das ist der richtige Ausdruck: ein bisschen was. Und das wird uns im Grunde nicht viel helfen."

Mit "Karlo" im Landkreis Mittelsachsen einkaufen