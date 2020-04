27.04.2020 | 19:06 Uhr Fussballfan sammelt mit App Spenden für FC Erzgebirge Aue

Der Profifußball steckt in der Krise. Den Vereinen fehlen Spieleinnahmen, auch wenn es in dieser Saison noch Geisterspiele geben sollte. Ein Fan des FC Erzgebirge Aue will auf ungewöhnliche Art und Weise Spenden sammeln.